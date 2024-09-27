«Коммерсантъ»: власти хотят полностью заблокировать Discord в России

Популярный среди геймеров мессенджер Discord может быть подвержен полной блокировке в Российской Федерации, сообщило издание «Коммерсантъ».

Как отмечается, с 20 сентября Роскомнадзор принял пять решений о нарушении размещением контента соответствующих норм. Эти данные зафиксированы в реестре запрещенных ресурсов, что может служить основанием для блокировки платформы согласно закону «об информтехнологиях и защите информации».

Также Роскомнадзор добавил в реестр шесть новых адресов, связанных с Discord. В настоящее время в этом реестре числятся 14 страниц, относящихся к данной социальной сети.

В четверг, 26 сентября, депутат Антон Горелкин заявил, что существуют основания для принятия жестких мер в отношении Discord, так как данный сервис был включен в «список на приземление» одним из первых.

За три года Discord так и не выполнил никаких обязательств, установленных законом.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть у россиян деньги через похожую на банковское приложение программу.