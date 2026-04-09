Коммуналка в один клик: как новый чат-бот в MAX навсегда изменит ваши отношения с ЖКХ

С апреля 2026 года во всех многоквартирных жилых комплексах России заработал чат-бот «Госуслуги. Дом» в приложении MAX. Об этом пишет REGIONS.

Цифровой помощник интегрируется непосредственно в общедомовые беседы, позволяя жильцам решать коммунальные задачи в привычном интерфейсе мессенджера. Для активации инструмента достаточно найти бота в списке участников чата.

Мини-приложение аккумулирует ключевой функционал: передачу показаний приборов учета, оплату счетов без комиссии и подачу заявок в управляющие организации. Авторизация происходит через подтвержденную учетную запись на федеральном портале. Примечательно, что владельцы недвижимости могут предоставлять гостевой доступ к сервису арендаторам или родственникам.

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило о значительных успехах в легализации объектов капитального строительства. За первый квартал 2026 года официально оформлено почти 15 000 объектов, большую часть из которых составляют индивидуальные жилые дома. Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что отсутствие регистрации лишает граждан защиты имущественных прав и может привести к признанию постройки самовольной с последующим сносом.

В регионе продолжает действовать механизм упрощенного оформления собственности, известный как «дачная амнистия». Процедура позволяет в кратчайшие сроки поставить на учет дома на садовых участках и землях ИЖС. В лидерах по темпам легализации оказались Истринский, Раменский и Дмитровский муниципальные округа, что обеспечило существенный прирост налогового потенциала региона.

В социальной сфере Подмосковья также зафиксированы интересные новшества. В рамках акции «Ночь в музее» 16 мая 2026 года в ряде подмосковных городов, включая Серпухов и Коломну, пройдут ночные регистрации брака. Церемонии в исторических интерьерах запланированы на позднее вечернее время, а подать заявку на участие необходимо до середины апреля через электронный портал.

Параллельно МинЖКХ региона выпустило рекомендации по экономии на коммунальных ресурсах. Ведомство призывает доверять монтаж счетчиков воды только профильным компаниям. Правильная установка и своевременная поверка приборов раз в 4–6 лет позволяют избежать начислений по повышенным нормативам, существенно сокращая расходы домохозяйств.