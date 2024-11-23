Коммунальные службы Дубны устраняют последствия циклона «Каэтано»

В Дубне ранним утром работники МБУ «ЖКУ» приступили к активной уборке снега, который принес циклон «Каэтано». Из-за него в городе образовался устойчивый снежный покров. В настоящее время все усилия направлены на расчистку улиц и дворов.

Одной из ключевых задач для коммунальщиков стали автобусные остановки, так как они требуют особого внимания при плохой погоде. Специалисты стараются создать комфортные и безопасные условия для граждан, чтобы они без проблем могли воспользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозам, снегопад будет продолжаться на протяжении всего дня. Водителям стоит быть предельно осторожными, поскольку в таких условиях возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Дубна ]

Для ликвидации последствий снегопада в Дубне задействовано более 20 единиц техники, в числе которых —7 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов МТЗ и 3 экскаватора-погрузчика. Более 70 работников МБУ «ЖКУ» и подрядных организаций работают на выезде. Также ведется уборка снега во дворах с участием управляющих компаний.

Городская администрация призывает всех быть внимательными. Необходимо учитывать погодные условия при передвижении. Совместные усилия коммунальных работников и сознательных горожан помогут Дубне стать более безопасным и комфортным местом в условиях экстремальной погоды.