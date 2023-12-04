Коммунальные службы Подольска продолжают ликвидировать последствия снегопада

Снегопад, который обрушился на Москву и Московскую область в минувшие выходные, стал самым мощным за последние 40 лет. Поэтому коммунальные службы региона работали в усиленном режиме.

Например, коммунальщики подмосковного городского округа Подольск обработали более двух сотен километров дорог и даже сейчас продолжают вывозить снег, ликвидируя последствия осадков. Очищенные трассы и тротуары обрабатываются противогололедными материалами. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры и входным группам.

В очистке улиц Подольска задействованы 204 рабочих, а распоряжении которых 83 единиц специальной техники. Активно работают не только на дорогах, но и на городских пространствах.

Участникам дорожного движения представители администрации городского округа Подольск напоминают о том, что стоит быть внимательными и осторожными.