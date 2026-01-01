Коммунальные службы Подольска задействовали сотни работников и десятки машин для уборки снега

В подмосковном Подольске коммунальные службы вышли на усиленный режим работы для ликвидации последствий зимних осадков. На уборку снега на муниципальных дорогах, тротуарах, пешеходных зонах и общественных территориях задействованы 314 человек и 60 единиц специализированной техники. Работы ведутся комплексно, охватывая все ключевые точки городской инфраструктуры.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам — больницам, школам, детским садам и административным зданиям. Параллельно бригады очищают муниципальные парковки, внутридворовые проезды и остановочные павильоны. Для контроля качества и оперативности работ на местах дежурят 30 мастеров, которые координируют действия дворников и водителей техники.

Такой трехступенчатый подход — непосредственная уборка, работа техники и постоянный надзор — позволяет оперативно реагировать на новые снегопады и поддерживать проезды и подходы в безопасном состоянии.

Напомним, что на зимний период в городском округе была подготовлена мощная техническая база — порядка 300 единиц снегоуборочной техники, включая плуги, погрузчики и самосвалы. Это позволяет гибко маневрировать силами и средствами в зависимости от интенсивности осадков.

