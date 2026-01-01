Любителям зимней рыбалки в Подмосковье напомнили о правилах безопасности на льду

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду. В целях предотвращения несчастных случаев на водоемах специалисты ведомства 1 января провели профилактические мероприятия.

Так, спасатели измерили толщину льда на водных объектах Подмосковья и рассказали любителям зимней рыбалки о методах самоспасения и способах оказания помощи провалившемуся под лед.

«Под снежным покровом лед нарастает дольше, поэтому желательно остерегаться тех мест, где лед припорошен снегом, к тому же, на таких участках можно не заметить трещину или полынью. Очень тонкий лед в местах с быстрым течением, там, где есть родники или ручьи, впадающие в водоем. И особенно опасны места сброса в водоемы промышленных вод – здесь лед совсем ненадежен», – рассказал замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Специалисты рекомендовали рыбакам соблюдать дистанцию и иметь при себе спасательный жилет, прочную веревку и «спасалки» — два штыря, соединенные шнуром.

