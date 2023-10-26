Коммунальные службы продолжают наводить порядок на территории Подольска

Так, их сотрудники уже успели убрать мусор, сухие опавшие листья с дорог и тротуаров, а также навести чистоту в общественных местах.

Только за утро 26-го октября уборку провели по ряду адресов: по улицам Кирова, 50 лет ВЛКСМ, Генерала Стрельбицкого, Садовой и Вокзальной, а также на Варшавском шоссе и проспекте Ленина. Без внимания специалистов не остались и более маленькие населенные пункты, в частности деревня Луковня и поселок Дубровицы.

В уборке территорий подмосковного городского округа Подольск принимают участие более двух сотен рабочих с восемью десятками единиц техники. Представители коммунальных служб продолжают приводить в порядок дороги, улицы, дворы и другие общественные территории муниципалитета.