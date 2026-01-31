Коммунальные службы столицы работают без перерывов несмотря на 20-градусный холод

Городские коммунальные службы Москвы продолжают круглосуточно устранять последствия мощного снегопада, работая даже при температуре около минус 20 градусов. Об этом проинформировали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, с момента окончания снегопада прошло немногим более суток, и по всему городу организован системный вывоз снежных масс, сформированных на улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется расчистке пешеходных пространств, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным платформам, а также объектам социальной инфраструктуры и торговли.

В комплексе городского хозяйства отметили, что уборочные мероприятия не приостанавливаются даже в период сильных морозов — минувшей ночью температура воздуха в столице опускалась до минус 21 градуса.

Кроме того, в течение дня продолжаются работы по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Для обеспечения безопасности участки, где ведутся такие работы, ограждаются сигнальными лентами и специальными конструкциями, ограничивающими проход пешеходов.

Жителей города призвали соблюдать осторожность и не заходить за установленные ограждения, чтобы избежать возможных происшествий во время проведения коммунальных работ.

