Коммунальные службы вышли на улицы Щелкова
Пять единиц техники расчищали дороги Щелкова в ночь на 20 февраля
Фото: [REGIONS/Роман Кутузов]
В Щелково дорожные и коммунальные службы в ночное время усилили ликвидацию последствий снегопада. Основные силы направлены на ключевые городские магистрали и пешеходные зоны, чтобы сохранить безопасные условия движения.
Ночная смена стартовала в 22:30. В приоритетном порядке техника вышла на улицу Комарова, где ведется расчистка проезжей части и тротуаров.
На участке задействованы пять единиц спецтехники, включая тракторы и самосвалы, которые вывозят сформированные снежные массы. Одновременно работы развернуты на Центральной улице.
Фото: [REGIONS/Роман Кутузов]
Фото: [REGIONS/Роман Кутузов]
После прохождения крупной техники к уборке подключаются бригады ручного труда и мини-тракторы. Они дочищают обочины, карманы и труднодоступные участки, обеспечивая комплексную обработку территории.
По плану коммунальные службы будут работать до 06:00, затем сделают трехчасовую паузу и вновь продолжат уборку. В городском округе сохраняется усиленный режим зимнего содержания дорог.
