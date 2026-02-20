Коммунальные службы вышли на улицы Щелкова

В Щелково дорожные и коммунальные службы в ночное время усилили ликвидацию последствий снегопада. Основные силы направлены на ключевые городские магистрали и пешеходные зоны, чтобы сохранить безопасные условия движения.

Ночная смена стартовала в 22:30. В приоритетном порядке техника вышла на улицу Комарова, где ведется расчистка проезжей части и тротуаров.

На участке задействованы пять единиц спецтехники, включая тракторы и самосвалы, которые вывозят сформированные снежные массы. Одновременно работы развернуты на Центральной улице.

Фото: [ REGIONS/Роман Кутузов ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Роман Кутузов ] 2/2

После прохождения крупной техники к уборке подключаются бригады ручного труда и мини-тракторы. Они дочищают обочины, карманы и труднодоступные участки, обеспечивая комплексную обработку территории.

По плану коммунальные службы будут работать до 06:00, затем сделают трехчасовую паузу и вновь продолжат уборку. В городском округе сохраняется усиленный режим зимнего содержания дорог.

