Коммунальный ад: как ростовчан заставляют платить квитанции за разрушенный подъезд

В Ростове-на-Дону разворачивается драма вокруг дома на улице Ивановского, 34. Городская администрация признала здание аварийным и теперь решает судьбу людей, которые лишились крыши над головой, пишет 161.ru.

Официально дом признали непригодным для жизни в начале февраля, подписав соответствующее постановление. Согласно букве закона, собственникам выдвинули требование снести постройку за свои деньги. Если ростовчане не управятся с этим за полгода, их квартиры отойдут муниципалитету.

Однако чиновники успокоили жильцов. В мэрии пояснили, что изъятие участка — лишь необходимая процедура. Вслед за ней последует переселение граждан в рамках областной программы. Ответственность за это возложили на городской Департамент координации строительства. Документы, подтверждающие статус дома, должны разослать до середины марта.

Сами погорельцы, покинувшие свои квартиры еще в октябре прошлого года, подтвердили, что процедура носит технический характер. На встрече с представителями власти, которая прошла 17 февраля, ростовчанам дали слово: новое жилье им обязательно предоставят. Тем, кто совсем оказался на улице, пообещали временный кров.

Но есть и другая беда. Люди жалуются, что им до сих пор приходят счета за коммуналку, хотя в подъезде давно никто не живет. Одна из собственниц по имени Юлия поделилась, что только за отопление ей насчитали 19 тысяч рублей. Другие соседи получают квитанции и за остальные ресурсы. Этот вопрос планируют решить на ближайшем собрании с участием ресурсников и представителей администрации.