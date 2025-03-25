Коммунальщики Химок приведут в порядок более 100 памятников и мемориалов

Коммунальные службы Химок приступили к подготовке памятников и мемориалов к теплому сезону, в рамках весенней уборки они приведут в порядок более 100 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Специалистам предстоит вымыть и очистить памятники от пыли и грязи, осмотреть их на наличие сколов, благоустроить прилегающую к монументам территорию. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Кроме того, в некоторых местах они проведут ремонт дорожно-тропиночных сетей, покрасят ограждения, установят новые малые архитектурные формы. Работы завершат до конца апреля.

«Городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля. Кроме того, 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.