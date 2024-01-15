Коммунальщики Ивантеевки ведут работы в режиме нон-стоп, чтобы ответить на все заявки жителей в «Доброделе»

Мастер участка МБУ «Городское хозяйство города Ивантеевки» Алла Кирюшина рассказала, как она и члены ее бригады ежедневно с семи часов утра приступают к ликвидации последствий снегопада в Ивантеевке.

Жители оставляют заявки на портале «Добродел». Коммунальщики поочередно выполняют их. Так, в четверг, 11 января, было обработано 18 адресов. В пятницу, 12 января, сотрудники МБУ «Городское хозяйство города Ивантеевки» намерены были обойти столько же адресов.

Алла Кирюшина отметила, что снега в Ивантеевке выпало очень много. Уже вывезли 300 кубометров. В работах задействованы 12 машин спецтехники и шесть бригад сотрудников МБУ «Городское хозяйство города Ивантеевка». Работы ведутся в режиме нон-стоп. Обслуживают и частный сектор, если собственник жилья оставил заявку на портале «Добродел».

Алла Кирюшина призналась, что настроение у работников отличное, ведь они находятся на свежем воздухе и помогают горожанам вернуться к комфортным условиям проживания.