Коммунальщики Подмосковья доставили в Курск первую партию гуманитарной помощи и оборудование
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Специалисты МОС АВС доставили в Курск первую партию гуманитарной помощи и специализированной техники. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Груз был собран силами учреждений, подведомственных министерству. В его составе — продукты, средства гигиены, одеяла и матрасы. Кроме того, в Курск направили колонну специализированной техники для погрузочно-разгрузочных работ.
В ближайшее время планируется отправить вторую партию мобильного оборудования.
«Подготовка второй партии уже идет полным ходом, и в ближайшее время мы продолжим оказывать необходимую помощь», - отметил глава министерства Антон Велиховский.