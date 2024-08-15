Коммунальщики Подмосковья доставили в Курск первую партию гуманитарной помощи и оборудование

Специалисты МОС АВС доставили в Курск первую партию гуманитарной помощи и специализированной техники. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Груз был собран силами учреждений, подведомственных министерству. В его составе — продукты, средства гигиены, одеяла и матрасы. Кроме того, в Курск направили колонну специализированной техники для погрузочно-разгрузочных работ.

В ближайшее время планируется отправить вторую партию мобильного оборудования.