Коммунальщики подмосковной Ивантеевки с раннего утра устраняют последствия снегопада

Как сообщил начальник транспортного отдела городского хозяйства Николай Семин, на расчистке и вывозе снежных завалов задействовано 12 единиц спецтехники. Работы начинаются с раннего утра. Коммунальщики отмечают, что им на помощь приходят неравнодушные жители, которые находят водителей припаркованных во дворах автомобилей и просят тех освободить занятое пространство для уборки снега.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что уборка снега в регионе находится в зоне особого внимания властей.