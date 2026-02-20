Коммунальщики расчистили подъезды к школе и больнице в Можайске

В Можайск коммунальные и дорожные службы продолжают круглосуточно устранять последствия снегопада. Вечером 19 февраля спецтехника работала на ключевых городских улицах, обеспечивая проезд к социальным объектам и повышая безопасность движения.

Одним из основных участков стала улица Амбулаторная — здесь расположены подъезды к школе № 1 и Можайской больнице. В ходе работ бригада специалистов при поддержке двух самосвалов и фронтального погрузчика вывезла более 130 кубометров снега. Подходы к образовательному и медицинскому учреждениям полностью очищены.

После завершения работ техника была переброшена на улицу Клементьевскую — оживленную транспортную артерию, ведущую к удаленным населенным пунктам и соседним городам. Здесь коммунальщики расчистили обочины и расширили проезжую часть, что позволило повысить безопасность дорожного движения.

На втором участке также работали два самосвала и фронтальный погрузчик. Всего с территории вывезено шесть машин снега объемом свыше 130 кубометров.

