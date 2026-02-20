Какие месяцы 2026 года считаются наиболее выгодными для увольнения
HR-директор Зеленкова: когда выгоднее всего увольняться
Фото: [Медиасток.рф]
Вопрос о том, в какие месяцы 2026 года наиболее выгодно покидать работу, прежде всего связан с расчетом компенсации за неиспользованные отпускные дни, премиями и средним заработком, который учитывается при увольнении. Если сотрудник уходит первого числа месяца, расчет среднего заработка включает полный период работы, что может положительно повлиять на итоговую сумму выплат, об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.
Екатерина Зеленкова отметила, что премии во многих компаниях привязаны к кварталам, полугодию или году. Увольнение после получения бонусов позволяет включить их в расчет среднего заработка и повысить размер компенсации.
По ее словам, наиболее выгодными месяцами для ухода с работы в 2026 году являются декабрь, март и сентябрь. Декабрь выгоден благодаря выплатам годовых премий и закрытию бюджетного периода. Март отличается большим количеством рабочих дней после новогодних праздников, что положительно сказывается на расчете отпускных и среднем дневном доходе. Сентябрь, по словам эксперта, удобен из-за завершения летних отпусков, пересмотра KPI и бонусов, а также возможности завершить проекты без ущерба для репутации.
При планировании увольнения следует учитывать не только финансовую сторону, но и практические моменты: активность рекрутинга на рынке, карьерные планы и вероятность затягивания поиска новой работы. Уход непосредственно перед отпускным сезоном или административными паузами может усложнить процесс перехода, тогда как увольнение в начале месяца с максимальным включенным доходом обеспечивает финансовую стабильность.
Зеленкова рекомендовала заранее обсуждать дату с HR, учитывать сроки уведомления и проверять оформление всех документов и выплат. Обычно подача заявления за две–четыре недели до желаемой даты позволяет сохранить премии и корректно рассчитать компенсацию за отпускные.
