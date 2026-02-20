Какие месяцы 2026 года считаются наиболее выгодными для увольнения

Вопрос о том, в какие месяцы 2026 года наиболее выгодно покидать работу, прежде всего связан с расчетом компенсации за неиспользованные отпускные дни, премиями и средним заработком, который учитывается при увольнении. Если сотрудник уходит первого числа месяца, расчет среднего заработка включает полный период работы, что может положительно повлиять на итоговую сумму выплат, об этом « Газете.Ru » рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

Екатерина Зеленкова отметила, что премии во многих компаниях привязаны к кварталам, полугодию или году. Увольнение после получения бонусов позволяет включить их в расчет среднего заработка и повысить размер компенсации.

По ее словам, наиболее выгодными месяцами для ухода с работы в 2026 году являются декабрь, март и сентябрь. Декабрь выгоден благодаря выплатам годовых премий и закрытию бюджетного периода. Март отличается большим количеством рабочих дней после новогодних праздников, что положительно сказывается на расчете отпускных и среднем дневном доходе. Сентябрь, по словам эксперта, удобен из-за завершения летних отпусков, пересмотра KPI и бонусов, а также возможности завершить проекты без ущерба для репутации.

При планировании увольнения следует учитывать не только финансовую сторону, но и практические моменты: активность рекрутинга на рынке, карьерные планы и вероятность затягивания поиска новой работы. Уход непосредственно перед отпускным сезоном или административными паузами может усложнить процесс перехода, тогда как увольнение в начале месяца с максимальным включенным доходом обеспечивает финансовую стабильность.

Зеленкова рекомендовала заранее обсуждать дату с HR, учитывать сроки уведомления и проверять оформление всех документов и выплат. Обычно подача заявления за две–четыре недели до желаемой даты позволяет сохранить премии и корректно рассчитать компенсацию за отпускные.

Ранее сообщалось, что жильцов аварийной многоэтажки в Ростове обещают переселить.