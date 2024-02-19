Коммунальщики вышли на улицы Ивантеевки Городского округа Пушкинский для борьбы со снегом

Сильный снегопад накрыл Московскую область. Все коммунальные службы были приведены в повышенную готовность. В Ивантеевке работники расчищают дороги и дворы с 5 утра. Уже полностью освободили от снега несколько улиц.

Мастера участка Евгении Савиной, Бригады «Городского хозяйства Ивантеевки», занимаются уже 12-м адресом в городе за день. Советский проспект, 26, был расчищен полностью: уделили внимание тротуарам, парковкам, дворам и другим зонам, где мог проехать трактор для расчистки. Жители остались благодарны за оперативные действия служб.

«Спасибо ребятам. С утра вела ребенка в сад по каше. Сейчас бегу и нарадоваться не могу. Снег одолел всех, коммунальщикам достается больше всего», — говорит Марина Зуева, жительница Ивантеевки.

Всего в Ивантеевке задействовали 25 единиц техники. Снегоуборочные работы продолжаются по всему Подмосковью, что подтвердил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, по области работают 18 тысяч специалистов и 2 000 единиц техники. К уборке подключили 1,5 тысячи снегоуборочных машин для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях.

По области работают как ресурсные, так и частные предприятия. Всего 2,3 тысячи работников и 353 единицы погрузочной, уборочной и снеговывозящей техники. Занимаются также очисткой проездов к контейнерным площадкам: в этих работах участвуют свыше 300 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.