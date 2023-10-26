«Коммунисты России» будут судиться с «темными силами»

Лилия Апукаева, называющая себя психологом, бизнес-тренером и автором проекта пространства тайных знаний, подала в суд на председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

В начале октября Малинкович предложил Госдуме запретить передачи про экстрасенсов, ведьм и ясновидящих. Он заявил, что надеяться нужно на науку и медицину, а не «каких-то шарлатанов».

Такое определение оскорбило Апукаеву, которая заявила, что ведет честный и легальный бизнес. В этой же сфере подвизается и ее супруг – шаман, родолог, кармолог, гипнолог и НЛП-мастер.

Апукаеву возмутила неблагодарность коммунистов. По ее словам, они постоянно пользовались услугами целителей и ясновидящих. Так, Иосиф Сталин ходил на консультации к знаменитому экстрасенсу Вольфу Мессингу.

В суде обиженная женщина будет добиваться извинений от Малинковича и символической моральной компенсации в один рубль.