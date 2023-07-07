«Коммунисты России» предложили портрет Сталина для новой валюты БРИКС

Партия «Коммунисты России» обратилась к конгрессу Банка России со своим предложением оформления купюр новой валюты БРИКС, введение которой обсуждается странами организации. Об этом РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович.

По мнению коммунистов, на купюрах должны появиться портреты Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, Нельсона Манделы и Махатмы Ганди.

В списке нет представителя Бразилии. Вероятно, им мог бы оказаться многолетний лидер бразильского коммунистического движения Луис Карлос Престес.

Впрочем, председатель «Коммунистов России» заявил, что страны БРИКС сами могут предложить кандидатуры для общих денег.