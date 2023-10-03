«Коммунисты России» призвали запретить экстрасенсов и ведьм

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что он направил в Госдуму обращение с призывом запретить деятельность и рекламу «так называемых экстрасенсов, ведьм, ясновидящих».

Также Малинкович предлагает запретить на ТВ программы, рассказывающие о паранормальных способностях.

По мнению «Коммунистов России», общество должно верить в науку, медицину, армию и флот и не поддаваться влиянию шарлатанов.