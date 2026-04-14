Комок из бессонницы и гнева: почему светлые ночи превращают в агрессивных зомби

Влияние светового дня на мелатонин и сон

Анастасия Подхватилина из ИКМ Пироговского Университета сообщила, что переход от зимы к весне напрямую отражается на гормональной системе человека через изменение продолжительности светового дня. Увеличение светлого времени суток приводит к снижению выработки мелатонина в ночные часы, что провоцирует трудности с засыпанием и делает сон менее глубоким. Эксперт подчеркнула важность строгого соблюдения режима: необходимо избегать ночного бодрствования и просыпаться в фиксированные часы, чтобы минимизировать негативное воздействие сезонного сдвига на организм.

Механизм возникновения агрессии и стресса

Нарушение сна запускает цепную реакцию, затрагивающую гормоны надпочечников. По словам врача, ритм их выработки сдвигается, что часто проявляется в виде аномального повышения утренних пиков секреции. Подобные изменения не только ухудшают общее физическое самочувствие, но и становятся катализатором повышенной раздражительности и немотивированной агрессии. Кроме того, весной естественным образом растут уровни серотонина и дофамина, что большинство людей воспринимает как прилив сил, однако для лиц с нестабильным психологическим фоном такие колебания могут стать критическими.

Скрытые проблемы и прилив сил

Подхватилина отметила, что весеннее оживление природы может играть роль пускового механизма для затаившихся психологических трудностей. Если в зимний период дефицит нейромедиаторов «приглушал» эмоциональные проблемы, то весенний подъем энергии выводит их на поверхность. Специалист рекомендует внимательно следить за своим состоянием в этот переходный период, так как кажущийся избыток бодрости на фоне гормонального дисбаланса может оказаться обманчивым и привести к нервному истощению.