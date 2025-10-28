Компактные кроссоверы и седаны Lada выбились в лидеры по продажам

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первых девяти месяцев 2025 года в России самыми популярными автомобилями стали компактные кроссоверы класса SUV C. Доля этого сегмента на рынке достигла 27%, сообщает Autonews .

Лидером среди компактных SUV стал Haval Jolion, продано 242,2 тыс. машин этого класса. Всего на российском рынке представлены 124 модели компактных кроссоверов.

Второе место по продажам занимают автомобили B-класса — небольшие городские хетчбэки и седаны. Всего за январь–сентябрь продано 183,9 тыс. таких автомобилей, а лидером сегмента остается Lada Granta.

Замыкают тройку популярности премиальные кроссоверы SUV-D, на первом месте среди которых находится Geely Monjaro. За девять месяцев реализовано 160,7 тыс. таких машин, сегмент занимает 17,9% рынка.

Всего за январь–сентябрь 2025 года в России было продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

