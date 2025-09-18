Лошадиная плата: новые правила утильсбора с 1 ноября ударят по кошельку автолюбителей

Автоэксперт Андрей Бундин в разговоре с изданием REGIONS рассказал , что 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, которые кардинально изменят финансовую логику покупки автомобиля.

Подорожание, по словам эксперта, коснется практически всех популярных у россиян моделей, превышающих порог в 160 лошадиных сил. Вместо прежней сложной системы расчет теперь будет привязан исключительно к мощности двигателя, что сделает владение мощными машинами значительно дороже.

Для автомобилей с двигателем до 160 л.с. размер сбора останется неизменным: 3400 рублей для новых авто и 5200 рублей для машин старше трех лет. Однако все, что выше этой отметки, попадает в зону резкого роста расходов — сбор на некоторые мощные модели может достичь миллиона рублей и более.

Единственный действенный способ сэкономить — сознательно выбирать автомобили с двигателем не мощнее 160 л.с., что может существенно повлиять на потребительские предпочтения и структуру авторынка в целом.

