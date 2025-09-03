Компания Apple поверила в успех складных устройств в следующем году

Apple планирует выпустить складной iPhone в 2026 году и уверена в его успехе, рассчитывая на большие объемы продаж. Компания также готовит к продаже складной iPad. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник.

Apple всерьез настроена покорить рынок складных смартфонов. Инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что компания уверена в успехе своего складного iPhone, который должен выйти в 2026 году. По его данным, Apple рассчитывает продать от 8 до 10 млн таких устройств в первый год. А уже в 2027 году компания надеется увеличить продажи до 20-25 млн штук.

Но это еще не все: в 2028 году Apple планирует выпустить складной iPad. Правда, из-за дорогих деталей продажи, скорее всего, будут небольшими — около миллиона штук в первый год.

Ранее аналитик Муртазин назвал способы распознать опасное приложение на телефоне.