Компания «Газпром космические системы» дооснастит наземную инфраструктуру в Щелкове тремя мультисервисными платформами

Благодаря обновлению спутниковые каналы получат более высокую пропускную способность, также подобные устройства обеспечат «бесшовную» связь от нидерландского Роттердама до корейского Пусана. Работать платформы будут через ряд космических спутников.

Как отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, подобные решения улучшают условия труда для людей из разных уголков России и даже для тех, кто работает не на суше. Так, через спутниковые сети доступ к Всемирной паутине стал доступен рыбакам, которые находятся на судах на значительном расстоянии от континентов. Это упрощает их работу и позволяет подключиться к различным платформам для наблюдения.

Отметим, что в реализации проекта также участвует и подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи.