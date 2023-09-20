Компания Илона Маска готова к клиническим испытаниям на людях

Стало известно о начале набора людей для клинических испытаний разработок компании Илона Маска под названием Neuralink. Об этом также пишет сайт aif.ru .

Современные технологии зашли настолько далеко, что сейчас инновационные компании не планируют останавливаться на достигнутом. Но для того, чтобы их разработки вышли за рамки лабораторий, важно предварительно протестировать каждую из них.

Таким образом, компания Маска Neuralink объявила начало первого набора людей для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. Информацию о поиске добровольцев опубликовали на официальном сайте. Как выяснилось, эти импланты предназначены для многих целей, в том числе – для управления протезами. Несомненно, шаг в будущее уже сделан.