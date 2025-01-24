Компания из Дубны обучает волонтеров использованию своей медицинской продукции для помощи бойцам СВО

Компания начала оказывать всестороннюю поддержку бойцам СВО. Так, ранее для нужд военнослужащих в медицинские учреждения отправляли заживляющие повязки, инновационные перевязочные материалы и лечебные средства. Теперь организация инициировала проведение просветительских встреч волонтеров с медиками. Мероприятий подобного формата на данный момент прошло уже несколько: в Москве и Подмосковье для волонтеров госпиталей в Вороново, Красной Пахре, Подольске. Останавливаться на достигнутом в «Эверсе» не намерены. В ближайших планах — организация мероприятий в Одинцово.

«Наша группа компаний, в которую входит резидент особой экономической зоны «Эверс», разрабатывает и производит линейку средств для профилактики и ухода за пролежнями. В том числе это лосьон-спрей и салфетки для обработки кожи, а также средства для ускорения ранозаживления и снятия боли: гидрогель на основе хитозана, раневые покрытия Хитокол, криоспрей и аэрозольная пена от ожогов», — рассказали в пресс-службе компании.

Участниками мероприятий становятся специалисты головной компании, квалифицированные профильные врачи и другие медицинские работники. На встречах разбирают конкретные ситуации, когда основная задача по обеспечению максимально комфортного и грамотного ухода за пациентами возлагается непосредственно на волонтеров. Опыт позволит избежать различных проблем, например, образования пролежней.

Фото: [ ОЭЗ «Дубна» ]

«Только в прошлом 2024 году на производственной площадке в Дубне было произведено свыше 100 тысяч единиц продукции для профилактики и лечения пролежней, а в этом году цифру планируется увеличить вдвое», — сообщили в пресс-службе компании.

Потребность в волонтерах не уменьшается, несмотря на большое количество желающих оказать помощь медикам и пострадавшим бойцам. Общественники помогают не только физически, но и оказывают моральную поддержку военнослужащим РФ. Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус» просвещают и поддерживают добровольных помощников.

«Сейчас продукция «Эверс» пользуется большим спросом в больницах и госпиталях, а мы направили свое внимание на то, чтобы обучать волонтеров грамотно ее применять», — отметили в пресс-службе компании.

Цель благотворительной акции — благодаря организованным мероприятиям сформировать у участников волонтерского движения и медперсонала результативные методики по уходу за лежачими пациентами в отделениях и на дому. По словам специалистов «Эверс», волонтеры заинтересованы в получении информации. Проект инициирован резидентом ОЭЗ «Дубна».