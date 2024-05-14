Компания из Клина стала участником Международной нефтегазовой выставки

Крупная выставка нефтегазовой индустрии «OGU (Oil&Gas) 2024» пройдет в Ташкенте с 14 по 16 мая.

Участие ООО «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» было организовано Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Помимо этой компании из Клина, в мероприятии приняли участие еще несколько крупных организаций региона, в числе которых «СТС-ГеоСервис».

Экспозиция предполагает несколько разделов. Здесь представлены спецоборудование, строительные проекты, измерительные приборы, некоторые цифровые решение, а также уникальные проекты в области геофизики и геологии.

Напомним, что ООО «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» выпускает и реализует мерную химико-лабораторную посуду, приборы и аппараты из стекла.

Международная выставка «OGU (Oil&Gas) 2024» - это масштабная площадка для общения и обмена опытом, где представлены только самые передовые технологии нефтегазовой индустрии.