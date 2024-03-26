Компания из Щелкова победила в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»

Общество
пресс-служба администрации г.о. Щелково

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]

ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щелкова стала победителем среди субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам деятельности за прошлый год.

Конкурс проводился для выявления лидеров в сфере экспорта, а также для повышения популярности экспортной деятельности. Кроме того, организация подобных конкурсов позволяет выявить лучшие наработки в этой области для обмена опытом.

Щелковская компания занимается выпуском комплектующих для протезов конечностей. Она является неоспоримым лидером в этой сфере деятельности на российском рынке.

«Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», — отметил Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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