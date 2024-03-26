Компания из Щелкова победила в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»

ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щелкова стала победителем среди субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам деятельности за прошлый год.

Конкурс проводился для выявления лидеров в сфере экспорта, а также для повышения популярности экспортной деятельности. Кроме того, организация подобных конкурсов позволяет выявить лучшие наработки в этой области для обмена опытом.

Щелковская компания занимается выпуском комплектующих для протезов конечностей. Она является неоспоримым лидером в этой сфере деятельности на российском рынке.