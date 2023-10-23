Компания из Щелково приняла участие в форуме «Сделано в России»

Предприятие МЕТИЗ специализируется на создании протезов нижних и верхних конечностей. В рамках форума ее представители продемонстрировали влагостойкую серию углепластиковой стопы и гидравлического коленного модуля, за который МЕТИЗ был удостоен премии «Индустрия». Помимо этого встречей с представителями щелковского предприятия заинтересовались члены иностранных делегаций, в частности Объединенные Арабские Эмираты и ряд стран Африки.

Как отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, в округе гордятся, что муниципальное предприятие занимается передовыми разработками, которые помогают людям продолжать активный образ жизни даже после тяжелых травм. А участие в форуме «Сделано в России», продолжил глава муниципалитета, предоставляет возможность наладить и международные контакты, а также наметить новые перспективы для развития.