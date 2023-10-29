Компания «Л-ПАК» планирует приступить к строительству производства на территории ОЭЗ «Кашира»

Проект будет выставлен в две очереди. До конца 2024 года инвестор хочет построить завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, в который будут входить производственные линии, склады сырья и готовой продукции, а также линии по двухстороннему нанесению цветной печати на картонной продукции.