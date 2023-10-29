Компания «Л-ПАК» планирует приступить к строительству производства на территории ОЭЗ «Кашира»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Проект будет выставлен в две очереди. До конца 2024 года инвестор хочет построить завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, в который будут входить производственные линии, склады сырья и готовой продукции, а также линии по двухстороннему нанесению цветной печати на картонной продукции.
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 19 миллиардов рублей. Всего на предприятии планируется создать около 1300 рабочих мест для жителей Подмосковья. На первом этапе предприятие сможет в месяц производить порядка 20 миллионов квадратных метров гофрокартона. В дальнейшем объем производства будет увеличен до 50 миллионов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Продукция «Л-ПАК» применяется: для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей. На новом производстве в Подмосковье компания будет производить четырехклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.
Проект на территории ОЭЗ «Кашира» будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО).