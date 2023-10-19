Компания Лобни договорилось о сотрудничестве в рамках проектов Клина

Компании городского округа Лобня «Пастричи» планирует принять участие в социально значимых проектах Клина. Так, операционный директор предприятия Виталий Шемякин встретился с главой городского округа Клин Аленой Сокольской.

Фабрика «Пастричи» специализируется на производстве замороженной выпечки и десертов для крупных сетей продуктовых магазинов и заведений общественного питания. Одной из главных особенностей предприятия является ручное производство каждого изделия поштучно.

Трудоустроится на лобнинское предприятие могут и жители городского округа Клин. Требования к потенциальным сотрудникам достаточно лояльные: кандидат может быть без опыта работы, ему предлагают питание и трансфер из родного муниципалитета, если наберется определенное количество сотрудников из Клина.

Помимо этого, глава Клина и представитель фабрики «Пастричи» обсудили поддержку участников специальной военной операции и жителям Донбасса.