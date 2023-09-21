Компания «Мирато Азия» возведет производственно-складской комплекс в Дмитрове

Компания «Мирато Азия» построит производственно-складской комплекс, на котором будут изготавливать косметическую продукцию, в селе Озерецкое городского округа Дмитров. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Данный проект будет сопровождать ЦСС при областном Правительстве. Площадь нового здания превысит пять тысяч квадратных метров. Среди продукции, которую здесь будут производить, — шампуни, гели для душа, мыло и так далее. В реализацию проекта вложат 200 миллионов рублей. В результате будут созданы 40 рабочих мест. В ведомстве также напомнили, что ЦСС оказывает услуги бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.