Компания нарушила трудовые права 200 тыс. рабочих при производстве iPhone 17

Тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим подрядчиком корпорации Apple, систематически нарушала трудовое законодательство Китая при организации производства смартфонов iPhone 17. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Проведенное с марта по сентябрь 2025 года расследование выявило многочисленные случаи переработок, принудительных ночных смен и задержек выплаты заработной платы.

В пиковые месяцы производства численность персонала на заводе достигала 200 тыс. человек, при этом более половины из них составляли временные работники. Это прямо противоречит китайскому законодательству, которое ограничивает долю временного персонала десятью процентами.

Система оплаты труда предусматривала перечисление половины заработка в конце месяца, а оставшейся части — в следующем расчетном периоде. Сотрудники, увольнявшиеся до окончательных выплат, лишались компенсации за сверхурочную работу.

Среди других нарушений отмечаются превышение допустимых лимитов рабочего времени, дискриминация при приеме на работу, недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты и психологическое давление на персонал.

Внутренние стандарты Apple ограничивают продолжительность рабочей недели 60 часами, однако многие сотрудники Foxconn были вынуждены работать до 75 часов еженедельно.

Представители Apple заявили о приверженности компании высоким стандартам в области охраны труда и прав человека, а также о проведении регулярных аудитов.

Эксперты связывают нарушения с необходимостью резкого наращивания объемов производства из-за ажиотажного спроса на новую модель iPhone.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 исчез из продажи по всему миру, а доставка смартфорнов затянулась на недели.