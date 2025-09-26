iPhone 17 исчез из продажи по всему миру

Смартфоны новой линейки Apple практически исчезли из онлайн-продаж в большинстве стран мира, пишет издание BGR.

Сроки доставки устройств для покупателей увеличились до нескольких недель, что свидетельствует о серьезном дефиците продукции на складах компании.

Отмечается, что в США, Канаде, странах Европы и Японии получение базовой модели iPhone 17 займет от двух до трех недель. В Китае ситуация еще более напряженная — доставка этой модели составит около четырех недель.

Модели iPhone 17 Pro будут доставляться в течение двух-трех недель, а версия Pro Max — трех-четырех недель в большинстве стран, тогда как в КНР сроки поставки топовых устройств немного короче — одна-две недели.

Также стало известно о крайне низкой популярности модели iPhone Air. Этот ультратонкий смартфон стал наименее востребованным продуктом Apple в нынешней линейке. В большинстве стран его можно приобрести с немедленной доставкой в день заказа.

Отсутствие интереса покупателей к этой модели подтвердили и российские розничные сети, отметив, что доля продаж iPhone Air составляет всего 4% от общего объема реализации продукции Apple.

