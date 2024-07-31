Компания ООО «РТК ИТ плюс» получила финансовую поддержку от правительства Подмосковья

В Подмосковье выдали двадцать второй ИТ-грант для высокотехнологичных компаний. Так, финансовую поддержку от региона получила компания ООО «РТК ИТ плюс», которая специализируется на разработке программного обеспечения и научных исследованиях в области защиты информации. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компания-грантополучатель также занимается оптовой торговлей электронным оборудованием, консультациями по компьютерным технологиям и других ИТ-услугах для развития и повышения эффективности бизнеса ПАО Ростелеком в области ИТ.

Первый заместитель директора Московского областного центра информационно — коммуникационных технологий Кирилл Сорокин подчеркнул, что данная поддержка позволяет ИТ-компаниям привлекать к себе более высококвалифицированных специалистов, кроме того, закупать новое оборудование. Получить ее могут компании, где в штат организации принято не менее 5 новых сотрудников.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказа л, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением ИИ.