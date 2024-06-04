Компания ПИК продолжает возводить детский сад в подмосковном ЖК «Ильинские луга»

Строительная готовность нового дошкольного учреждения на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по устройству перегородок из ПГП, черновая отделка, монтаж систем ЭОМ, работы по устройству кровли и фасадов, монтаж лифтового оборудования. А полностью завершить работы планируется уже в четвертом квартале этого года.

Общая площадь трехэтажного здания составит более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Здесь разместятся девять групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Сам садик будет построен по принципам безбарьерной среды — все входы в здание расположатся на уровне земли.

Примечательно, что в «Ильинских лугах» запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов для 2950 малышей, 4 школы для 6100 учеников, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством.