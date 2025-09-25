Компания подала иск к королю эстрады о погашении долга

Компания подала иск к Филиппу Киркорову о взыскании долга по кредиту, полученному в 2020 году. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в Таганском суде Москвы.

Артист Филипп Киркоров станет ответчиком в судебном деле по взысканию кредитной задолженности. Компания АО «Социум Трейд» обратилась в Таганский суд Москвы с требованием погашения долга, возникшего по договору с Московским кредитным банком. Согласно материалам иска, певец получил кредит в 2020 году на индивидуальных условиях, но позднее банк передал права требования текущему истцу.

По утверждению компании, Киркоров выполнил обязательства по возврату займа лишь частично, что стало основанием для судебного разбирательства. Первое заседание по подготовке дела назначено на 13 октября. Суд не уточнил конкретную сумму возможной задолженности.

