Компания «РТ-Инвест» из Подмосковья получила наивысшую оценку «зеленого» финансирования проектов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило наивысшую оценку по шкале оценки «зеленых» кредитов заводам энергоутилизации отходов «РТ-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Это означает, что проекты компании напрямую связаны со снижением негативного влияния на окружающую среду. В сообщении уточнили, что итоговая оценка составила GR-1. Она указывает на очень высокий уровень соответствия работы компании лучшим практикам. В частности, специалисты подтвердили, что проекты компании отвечают показателям ресурсной и энергетической эффективности.

Гендиректор компании Андрей Шипелов отметил, что подтверждение оценки является значимым событием для оператора. Это, по его словам, в первую очередь указывает на системную значимость проектов, которыми занимается «РТ-Инвест».

Ранее сообщалось, что коллекция музеев Trash Ar на КПО «РТ-Инвест» достигла 500 экспонатов.