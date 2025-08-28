Компания РЖД похвалилась новыми вагонами с двухметровыми полками и утюгами

На выставке «PRO//Движение.Экспо» РЖД представили обновленные спальные вагоны класса СВ с увеличенной длиной спальных мест. В купе этих вагонов установлены мультимедийные экраны и утюги с гладильной доской, что значительно повышает уровень комфорта пассажиров.

В спальные места также были встроены вместительные закрытые полки, специально предназначенные для ручной клади путешественников. Всего в таком вагоне восемь двухместных купе.

« В каждом из них есть сейф, кнопки вызова проводника, мультимедийные экраны, розетки и USB-разъемы. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров — с 184 до 200 сантиметров... В каждом из вагонов оборудована душевая кабина с феном, утюгом и гладильной доской», — сообщает пресс-служба компании.

В этом году ожидается получение от компании «Вагонреммаш» 28 вагонов данного типа, добавили в компании.

Ранее РЖД анонсировали появление в 2026 году нового плацкартного вагона.