В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о повышении пошлин на импортные товары

Повысить пошлины на импортные товары в России предложил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю Дмитрий Гусев. Такую инициативу он высказал в интервью РИА Новости.

В своем заявлении политик отметил, что западные бренды, покинувшие российский рынок, не должны рассчитывать на легкое возвращение. Он подчеркнул, что в РФ необходимо поддерживать собственных производителей.

«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — подчеркнул Гусев.

Он подчеркнул, что Россия открыта для новых предложений и сотрудничества, однако это должно происходить с приоритетом на развитие местного производства. Депутат добавил, что такая политика актуальна не только для модной индустрии, но и для всех российских компаний, работающих в различных секторах экономики.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что компании Zara, Bershka, Pull&Bear и другие изучают рыночную ситуацию и потребительские предпочтения в России, рассчитывая на скорое возвращение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне не подтвердил информацию о возвращении западных, японских и южнокорейских брендов на российский рынок.