Компания Wildberries взяла ответственность за расходы на похороны погибших

Раненые сотрудники Wildberries остаются в больницах. Им обещают оказать всю необходимую помощь, как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WB.

Стрельбу открыли в минувшую среду, 18 сентября, в центре Москвы. В результате инцидента погибли 2 охранника. Еще 7 человек оказались раненными, включая двоих сотрудников правоохранительных органов.

Объединенная компания Wildberries и Russ взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тел и организацией похорон погибших.

По факту уже возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь представителей власти и самоуправстве.

Ранее в Wildberries объявили день траура. Об этом рассказала основательница компании в своем телеграм-канале.