В Wildberries объявили день траура после стрельбы у главного офиса

Об этом Татьяна Бакальчук написала в своем телеграм-канале. Случившееся она назвала горем, «которое трудно осмыслить».

Напомним, вооруженный конфликт произошел в среду, 18 сентября, у главного офиса Wildberries в центре Москвы. Известно, что в ходе стрельбы погибли двое охранников. Также сообщалось о семи раненых. В результате инцидента Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел.

Компания Wildberries объявила день траура в связи со «вчерашним беспределом», о чем рассказала российская предпринимательница Татьяна Бакальчук. По ее словам, семьям, оставшимся без мужей, братьев, отцов и сыновей, окажут всю необходимую поддержку.

Также основательница маркетплейса подчеркнула, что «виновники понесут наказание в соответствии с законом».

Ранее Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB.