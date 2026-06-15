Компенсации и ремонт: что пообещали пострадавшим от атаки БПЛА ВСУ жителям Орла

Власти Орловской области приступают к оценке ущерба и подготовке компенсационных выплат после атаки беспилотников на жилой дом. Повреждения получили десятки квартир и автомобилей, пишут «Орловские новости».

В Орле началась подготовка к восстановлению жилых помещений, пострадавших в результате атаки беспилотников. Соответствующие поручения профильным службам дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Повреждены квартиры и автомобили

По предварительным данным, удар затронул многоквартирный дом в Северном районе города. В результате происшествия повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.

Пострадавшим оказывают помощь

Часть жителей временно размещена в пунктах временного пребывания. Региональные власти поручили обеспечить индивидуальную работу с каждым пострадавшим и оперативно решать возникающие вопросы.

Начинается оценка ущерба и выплата компенсаций

Глава региона поставил задачу завершить обследование поврежденного имущества в кратчайшие сроки. После этого власти приступят к восстановлению жилья и предоставлению компенсационных выплат собственникам.

Последствия атаки продолжают устранять

Напомним, в ночь на 14 июня беспилотники атаковали жилой комплекс «Зеленый остров» в Орле. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь получили различные травмы. Для поддержки пострадавших организована работа горячей линии.