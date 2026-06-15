Компенсации и ремонт: что пообещали пострадавшим от атаки БПЛА ВСУ жителям Орла
ОН: власти Орловской области выплатят компенсации пострадавшим от атаки БПЛА
Власти Орловской области приступают к оценке ущерба и подготовке компенсационных выплат после атаки беспилотников на жилой дом. Повреждения получили десятки квартир и автомобилей, пишут «Орловские новости».
В Орле началась подготовка к восстановлению жилых помещений, пострадавших в результате атаки беспилотников. Соответствующие поручения профильным службам дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Повреждены квартиры и автомобили
По предварительным данным, удар затронул многоквартирный дом в Северном районе города. В результате происшествия повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.
Пострадавшим оказывают помощь
Часть жителей временно размещена в пунктах временного пребывания. Региональные власти поручили обеспечить индивидуальную работу с каждым пострадавшим и оперативно решать возникающие вопросы.
Начинается оценка ущерба и выплата компенсаций
Глава региона поставил задачу завершить обследование поврежденного имущества в кратчайшие сроки. После этого власти приступят к восстановлению жилья и предоставлению компенсационных выплат собственникам.
Последствия атаки продолжают устранять
Напомним, в ночь на 14 июня беспилотники атаковали жилой комплекс «Зеленый остров» в Орле. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь получили различные травмы. Для поддержки пострадавших организована работа горячей линии.