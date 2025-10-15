Компенсировать расходы на лекарства предложили малоимущим пенсионерам

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести адресные выплаты для граждан, чьи расходы на жизненно необходимые лекарства превышают 10% дохода. Об этом политик заявил в интервью ТАСС .

Миронов подчеркнул, что стоимость медикаментов растет, а доступность лечения для граждан снижается. По его словам, многие россияне вынуждены экономить на здоровье, чтобы оплатить продукты, одежду и коммунальные услуги.

Политик считает, что государство должно субсидировать траты на лекарства, если они становятся чрезмерными по отношению к доходу человека. Отдельно он предложил полностью компенсировать стоимость медикаментов пенсионерам, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума — около 23 тыс. руб.

«Убежден, траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов человека — все, что выше, обязано субсидировать государство, — отметил Миронов.

Кроме того, он выступил за ограничение торговой наценки на лекарства в аптеках и продажу наиболее важных препаратов без наценки. Он также предложил расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, чтобы сделать их доступнее для социально уязвимых категорий граждан.

