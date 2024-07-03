Комплекс по выращиванию африканского сома возводят в Талдомском округе

В Талдомском округе вблизи поселка Северный компания «Фуд Тим» начала строительство современного рыбного комплекса по выращиванию африканского клариевого сома.

Реализация очередного инновационного проекта позволит предприятию заниматься всеми этапами процесса: разведением посадочного материала и его выращиванием, переработкой готовой продукцией и ее дальнейшей реализацией по торговым точкам.

На предприятии намерены установить систему замкнутого водоснабжения, главное преимущество которой — экологиность. Метод способствует снижению вероятности заражения и отравления рыбы.

Открытие нового предприятия позволит трудоустроиться 20 специалистам. В IV квартале 2025 года состоится запуск первой очереди строительства. Общий срок реализации проекта — восемь лет. Инвестиции в его реализацию составят около 100 млн рублей. Предполагается, что объем живой товарной рыбы будет увеличиваться от 250 тонн до 1000 тонн в год.