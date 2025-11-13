Комплексная система медпомощи бойцам СВО и их близким действует в Ленинском округе

В Ленинском городском округе работает многоступенчатая система медицинского сопровождения для участников спецоперации и их семей. Эта программа уже продемонстрировала практический результат: 34 человека, включая 16 вернувшихся бойцов и их близких, воспользовались правом на внеочередную диспансеризацию для профессиональной оценки состояния здоровья.

Особый акцент сделан на высокотехнологичную и специализированную помощь. В центре протезирования, действующем при Видновской клинической больнице, сейчас проходят лечение четыре ветерана, нуждающихся в протезировании. Кроме того, трое участников боевых действий успешно завершили курс лечения по зубопротезной программе, восстановив здоровье полости рта.

«Созданная система медицинской помощи позволяет ветеранам получать необходимую диагностику, лечение и реабилитацию в максимально комфортных условиях. Мы будем и дальше развивать это направление работы», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ключевым звеном в процессе восстановления стало социально-медицинское крыло — реабилитационный центр «Ясенки». Его двери открыты для ветеранов боевых действий: в 2025 году курс интенсивного восстановления прошли пять человек, а суммарно с момента запуска программы — восемь. Помимо традиционных залов ЛФК и физиотерапевтических кабинетов, здесь доступны сенсорная комната, галокамера (соляная комната), углекислые ванны и специализированные помещения для психологической разгрузки.

Не менее важна и ментальная поддержка: психологическая помощь оказывается сразу на нескольких площадках, включая психиатрическую больницу им. Усольцева, кабинет медико-психологического консультирования Видновской больницы и центр «Стратегия».

Максимальная доступность — главный принцип системы. Чтобы оформить заявку на получение помощи и реабилитацию, достаточно подать запрос через Региональный портал государственных услуг.

Такая комплексность, где физическое восстановление неразрывно связано с работой над психологическим состоянием, обеспечивает ветеранам полноценное возвращение к нормальной жизни.