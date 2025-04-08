Композитор Рыбников захотел через суд убрать из Сети все свои произведения

Алексей Рыбников, советский и российский композитор, направил в суд иски о защите своих авторских прав. Он пытается запретить свободный доступ к собственным произведениям на различных онлайн-платформах. Об этом сообщило РИА Новости.

Ответчиками в исках Рыбникова выступают такие крупные порталы, как «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «МТС Музыка», «Звук», YouTube и Apple Music. Против каждого из них было направлено по отдельному иску. Композитор требует защитить права на его произведения, поэтому музыку за его авторством до судебного решения, по его мнению, необходимо изъять. Суд принял такое решение, и по этой причине на всех крупных интернет-платформах был блокирован доступ к песням и музыкальным композициям для кинофильмов, которые в свое время написал Рыбников.

Сами иски временно оставлены без движения либо вовсе возвращены заявителю. Это сделано из-за ошибок, которые допустил истец. Он неправильно указал место и время своего рождения, также возникли вопросы к оплате государственной пошлины при подаче документов.

Ранее сообщалось, что в России было запрещено свободное исполнение артистами песни «Бобер». Ее теперь нельзя петь концертах, телешоу и корпоративных мероприятиях, поскольку это является нарушением авторских прав. Такое предупреждение разослали агенты изначальных исполнителей хита Вячеслава Скрипки и Андрея Попова.