«Компромисс между «полезно» и «модно»: каким может быть школьное меню для старшеклассников

Ярослав Нилов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил обеспечить горячим питанием в школах не только младшеклассников, но и остальных учеников, о чем сообщила « Парламентская газета ».

По задумке депутата, его инициатива должна отвадить подростков от вредной пищи, став полезной альтернативой для нее. Предложение прокомментировала нутрициолог и коуч по здоровью Елена Башкирова, отметив, что при решении вопроса важно составить правильный рацион для старшеклассников.

«При разработке меню важно найти компромисс между «полезно» и «модно». Молодежи важно быть в тренде. К сожалению, фастфуд — одна из его составляющих. С одной стороны, можно готовить гамбургеры и пиццы максимально полезно (из цельнозерновой муки, с большим количеством овощей, вместо котлеты — кусок мяса), с другой — набившую оскомину брокколи или тыквы преподнести так, чтобы слюнки потекли в любом возрасте», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из-за высоких умственных и психоэмоциональных нагрузок у старшеклассников важно особенно тщательно подходить к формированию для них меню, считает специалист. Еда должна не только физически насыщать, но и поддерживать работу головного мозга, профилактировать эмоциональные качели, быть «кирпичиками» для растущего организма.

«При разработке рациона необходимо опираться на нормы физиологических потребностей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рекомендуемое количество употребляемых калорий для людей 14-18 лет составляет 2500-2900 ккал, а соотношение белков, жиров и углеводов — 75-87/83-97/363-421. Особенно стоит обратить внимание на достаточное употребление чистой воды, полноценные белковые продукты (яйца, птица, рыба, нежирное мясо), качественные жиры (рыба, орехи, семечки), источники антиоксидантов (ягоды, специи)», — подчеркнула Башкирова.

Также нутрициолог предложила варианты идеальных блюд для школьников: тушеные овощи с разнообразными специями и рыба на пару, спагетти из кабачка с отварной курицей вместо макарон, порционные стаканчики с йогуртом, орехами и ягодами, а также запеченное с корицей и орехами яблоко в качестве десерта.

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