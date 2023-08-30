Киноа, морепродукты и многое другое: что еще стоит включить в меню школьных столовых

С 1 сентября в школах Подмосковья вступит в силу обновленное меню питания в столовых, в которое войдут оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники. Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, насколько полезной может быть такая еда.

Плюсов в переработанном меню найдется гораздо больше, чем минусов, считает эксперт. Большинство из представленных блюд обладают составом, который полезен для детского организма.

«Оладьи с вишневым соусом могут стать источником витаминов и антиоксидантов, а вареники с творогом — важным источником кальция и белка. Сырники, в свою очередь, содержат белок, минералы и витамины. Важно только употреблять эти блюда в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты, тогда школьники получат максимальную пользу», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также диетолог предложила набор других блюд и продуктов, которые в дальнейшем можно было бы включить в меню школьных столовых. По ее мнению, прекрасно дополнят уже существующие пищевые списки салаты из овощей с зеленью и морепродукты.

«Важно также предложить детям разнообразные гарниры из цельных зерен, например, подойдут киноа, гречка, бурый рис, которые обогащены питательными веществами. Разнообразие фруктов или ягод тоже будет полезным дополнением к школьным меню», — добавила Кондаурова.

При этом, подчеркнула диетолог, не стоит забывать об особых потребностях и предпочтениях детей. Тогда внедрение полезного питания пройдет проще, в особенности если за правильные привычки школьников будут отвечать еще и родители.

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